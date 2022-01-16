Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ‘ortak akıl' ilkesini benimseyerek toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği ve ilki Kızılcahamam'da düzenlenen “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programına 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanlarının da aralarında yer aldığı toplam 50 muhtar katıldı.

Başkentli muhtarlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdi

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yıl boyu devam edecek olan muhtar buluşmalarında, mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılarak birçok talebin daha kısa sürede çözülmesi amaçlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerin de yer aldığı Kızılcahamam'daki ilk toplantıya katılan Başkentli muhtarlar, kaldırımdan asfalta altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

Kent yönetiminde ortak aklın önemi

Başkentlilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için her kesimi dinlemeye özen gösterdiklerini özellikle de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Muhtarlar Müzakere Ediyor' programımızın ilkini Kızılcahamam'da başlattık. Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışı doğrultusunda ilk etapta 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanları ile de bir araya geldik. Yıl boyunca ilçe ilçe bütün muhtarlarımızla görüşerek ilgili birimlerimizle muhtarlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. Muhtarlarımıza ayrıca etkili iletişim dersi de vereceğiz. Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”