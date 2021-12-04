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Ankara Büyükşehir, Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelindeki göletleri temizliyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kırsal kesimde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletleri temizliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle, son olarak Polatlı'nın Kayabaşı Mahallesinde hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulama için kullanılan gölette temizlik çalışması yapıldı. Ekipler su sızıntılarını da gidererek göleti yeniden kullanıma açtı.

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