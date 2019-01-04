Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki seçim çalışmalarına başladı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına başladı. Partisinin ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılan Özhaseki, cuma çıkışı basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada iyi niyetle yola çıktıklarını ve güzel projeler hazırladıklarını, bunları önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabbim bizi utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizi muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Her şeyin başı bismillah, biz de bismillah diye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Özhaseki, cuma namazından sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni de ziyaret etti. Cuma nedeniyle kalabalık olan avluda vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, yaşlıların duasını aldı, gençlerle fotoğraf çekindi. Ardından Ulus esnafını ziyaret eden Özhaseki, gözleme yapan Fatma Kınacı'nın tüm gözlemelerini alarak basın mensupları ve halka dağıttı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Özhaseki, bir çay ocağında simit yedi, çay içti. Esnafın ve bölge sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adayları da eşlik etti.