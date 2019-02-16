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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan, birlik beraberlik mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Dr. Mustafa Tuna, Çubuk ilçesini ziyaret etti.


Çubuk ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ulaşımdan altyapıya tüm talepleri dinleyen Dr. Mustafa Tuna, çözüm konusunda görüş alışverişinde bulundu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ile birlikte ilçe ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş ile yemekte bir araya geldi.


Belediye Başkanları yemekte, yaklaşan yerel seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

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