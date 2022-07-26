Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan İngilizce Yaz Kampı'ndaki çocuklara ziyaret

Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile hayata geçirilen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” ilk misafiri ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu' uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

SEYEV iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” hayata geçirildi. 12-16 yaş arasında toplam 230 öğrencinin yer aldığı ilk kafile ücretsiz İngilizce yaz kampına yerleşti.

“Dil çok önemli”

Kesikköprü İngilizce Tatil Kampına yoğun ilgi gösteren çocukları ilk günlerinde yalnız bırakmayarak sınıfları tek tek gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

“Burada inşallah çok güzel günler geçireceksiniz. Hepiniz İngilizce öğreneceksiniz. Akşam buralarda aktiviteler olacak, sinema izleyeceksiniz, kendinizi iyice geliştireceksiniz. Sizleri görenler de siz gidip anlattıkça buraya daha fazla gelmek isteyecekler. Bizler tabii bu işi daha da fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. Dil çok önemli. Sizleri eğiten, anlaşma yaptığımız vakfı ben de çok yakinen tanıyorum. Onlar dil öğretmek için burada değiller. Sizi dil sahibi yapmak için buradalar. Şöyle bir prensipleri var; ‘dil öğrenilmez dil edinilir diyorlar'. Dolayısıyla buradan dönerken hepiniz birer fazla İngilizce dili alıp beraberinizde götüreceksiniz. Daha sonra tabii ki mutlaka sizi bilgilendireceklerdir, internet üzerinden de pratik yapma, İngilizce konuşup burada edineceğinizin üstüne tecrübe kazanacak yolları da sizlere gösterecekler.”

Yaz kampına yerleşen ilk kafile içindeki 230 kız öğrencinin 15 gün boyunca çeşitli sportif aktivitelere katılarak ve sosyalleşerek tatil yapacağını, üçerli gruplar halinde 2 kız, 1 erkek kafilesini de 3 Eylül'e kadar kampta ayrı ayrı ağırlayacaklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Bugün bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Kesipköprü kamp alanımızda 12-16 yaş grubu arasındaki Ankaralı çocuklara hem kamp hem de yabancı dil eğitimi vereceğiz. Yaz boyunca bu eğitimlerimiz 3 grup halinde kız ve erkek öğrenciler olmak üzere devam edecek” dedi.

Bala Kesikköprü Baraj Gölü'ne 100 metre mesafede ve toplam 62 dönümlük alan üzerinde kurulu olan kampta; 46 adet bungalov ev, yemekhane, çok amaçlı salon, idari bina, yüzme havuzu, oturma kamelyaları ve futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve revir de bulunuyor. Dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla kampta ayrıca birçok yazılı uyarı İngilizce olarak yer alıyor.