Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında bin 80 çiftin nikahını kıydı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen 101'i yabancı uyruklu olmak üzere bin 80 çiftin hayatlarının en özel anlarına şahitlik etti. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, yeterli sayıdaki nikah memuru ile çiftlere istedikleri tarih ve saatte nikah hizmeti sunuyor. İlçe belediyelerinden farklı olarak şehit vatandaşların 1. derece yakınları ile gaziler ve 1. derece yakınlarına ücretsiz nikah hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, belediye personelinin yapacağı dış nikahta ise oda nikahı ücreti alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğüne nikah için başvuran çiftler, nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıyması için yoğun başvuru talebinde bulunuyor. Başkent'te 2018 yılında dünya evine giren 100 çiftin de nikahını kıyan Başkan Tuna, çiftlerin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalışıyor.

Nikah işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çiftler, 4'er adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile evliliğe engel olmadığını gösterir sağlık raporu ile Gençlik Parkı Kültür Merkezi ya da Kocatepe Kültür Merkezi'ne müracaat edebiliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı kararla yeni yılda nikah ücretlerinde bir değişiklik yapmadı. Çiftler, 2019 yılında da oda nikahı için 100 TL, dış nikahlar için 500 TL, aile cüzdanı bedeli olarak da 98 lira 50 kuruş ücret ödeyecek.