Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart'ta Başkentli kadınları buluşturdu

Anıtkabir'i hayatlarında hiç görmeyen ve kırsalda yaşayan kadınların Anıtkabir'i ziyaret etmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak Başkentli kadınları panelden sergiye birçok etkinlikte bir araya getirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ve Kadın Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman'ın da katıldığı Anıtkabir ziyaretinde, kırsalda yaşayan kadınlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Kadınlar Günü'nü hep bir arada kutlamak istediklerini belirten BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şöyle konuştu:

“Daha önce Anıtkabir'e hiç gelememiş, Ata'mızı ziyaret edememiş 80 kadınımızı 4 ilçemizden belirleyerek Ankara'ya getirdik. Önce küçük bir kent gezisi yaptırdık. Daha sonra Anıtkabir'e gelerek mozoleye çelenk bıraktık. Bu etkinlikten çok memnun kaldılar. Ben de bir kadın olarak ‘Haydi kadınlar kendinize hedef koyun ve inanın' diyorum.”

AŞTİ'de ve Ankara Zabıtası'nda kadınlar günü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ A.Ş. de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde AŞTİ'de “Cumhuriyet'in İlk Kadınları” adlı sergiye ev sahipliği yaptı. AŞTİ'nin kadın personeli ile bir araya gelen BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Zabıtası Daire Başkanı Mustafa Koç, daha sonra Zabıta Daire Başkanlığı'nda kadın zabıtalarla bir araya geldi. Kadın zabıtaların özveriyle çalıştığını anlatan Başkan Koç, “Yüce Atatürk'ün dediği gibi ‘kadınlarımızı yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık kılmak' hepimizin elindedir. Başkanımız Mansur Yavaş'ın kadınlara değer veren bu öncü vizyonu hepimize görevler yüklemektedir. Ankara değişti, Türkiye de değişecek. Kadınların kendilerini her anlamda güvende hissedeceği, ihtiyaç duyacakları anda da Mansur Yavaş belediyeciliğini yanlarında bulacakları bir Başkent oluşturmaktı.”

Kadın personele çiçekli sürpriz

Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında kadın personel güne çiçek sürpriziyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu önünde kadın personele çiçek dağıtımına katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Lale Bektaş, “Cinsiyet eşitsizliğine, sömürüye, adaletsizliğe karşı mücadele günüdür bugün. farkındalık günüdür bugün. Biz kadınlar haklarımızı birçok Avrupa ülkesinden bile önce aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize seçme, seçilme hakkını tanıdı buradan sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

Kadın futbol takımları arasında dostluk maçı

Ankara Büyükşehir Belediye FOMGET Kadın Futbol Takımı ve Afyon İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda dostluk maçı oynadı. Müsabakayı FOMGET Kadın Futbol Takımı 2-0 kazanırken, maçı izleyen Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, “Kadınlar bizim kıymetlimiz ve baş tacımızdır. Her alanda başarılı olmalarını diliyorum” dedi.

Ankara Kent Konseyi'nden panel ve sergi

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi kadınlar günü nedeniyle Ankara Kent Konseyi, UN WOMEN, UNHCR, UNFPA, Uçan Süpürge, Ankara Barosu ve Kız Başına Platformu ile iş birliği yaparak birçok etkinliğe imza attı. Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda “Ankara'da Müzecilik: Kültür, Sanat ve Turizm Hayatında Kadın” konulu bir panel düzenledi. Sanatçı Pınar Ayhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Gökyay Satranç, Spor ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Birten Gökyay, Erimtan Müzesi Müdürü Nazan Gezer, Rahmi Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can ve Mustafa Ayaz Müzesi Müdürü Nilay Ayaz konuşmacı olarak katıldı. ABB TV'den canlı yayınlanan panelin açılış konuşmalarını Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi Başkanı Şule Çınar ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lale Özgenel yaptı.

Kadınların elinden sergi

Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, 80 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiyi Başkentlilerle buluşturdu. Resim, heykel ve seramik eserlerinin sergileneceği sergi, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda 21 Mart'a kadar gezilebilecek sergide ayrıca Ankara'nın kültür ve sanat hayatında iz bırakan kadın sanatçı Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu'nun eserleri de görülebilecek.

Kadın emeğinin en güzel örneklerinin sergilendiği serginin Başkentli kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, “5 gün boyunca 18 ayrı etkinlikle kadınlar gününü kutlayacağız. Kentin her yerindeyiz. Sadece merkezde değil kırsal bölgelerde de kadınlarımızla bir arada olacağımız bir dizi program gerçekleştireceğiz. Hafta sonuna kadar yapacağımız etkinliklerimizle kadınları görünür kılmaya, onların gücüne güç katmaya çalışacağız” derken, AKK Yürütme Kurulu üyesi Ceren Anadol da düşüncelerini “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında bir yapı olarak Türkiye'de ilk defa bir kent konseyi ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı' kent konseyi oldu. Bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz” sözleriyle paylaştı.

Ankara Kalesi kadınlar için aydınlandı

Kent Estetiği Daire Başkanlığı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkentli kadınları unutmayarak, Ankara Kalesi'ni ışıklandırdı. Türk Bayrağı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Dünya Kadınlar Günü mesajı Ankara Kalesi'ne yansıtıldı.