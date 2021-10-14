Ankara Büyükşehir Belediyesi “Başkent'in Beş Beyazı”nı tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısının (Başkent'in 5 Beyazı) tanıtılması amacıyla Kızılay 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda kurduğu stant ile farkındalık etkinliğine imza attı.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü tüm gün gerçekleştirilen etkinliklerle büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda kurduğu stant ile “Başkent'in 5 Beyazı” adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Başkent'in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisi Başkentlilere tanıtıldı. Nesli tehlike altında olan ve Başkent'in önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkentlilerle buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık, Emlak İstimlak Daire Başkanı Ferruh Murat Benzer, ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, BELTAMA Genel Müdürü Ali Çalışkan, AHİD Başkanı Hilmi Yaman, OHAD Derneği Başkanı Tarkan Özçetin ile Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Sözcüsü Rabia Erentuğ'un katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Ekim'e kadar açık olacak stant ziyaretçilerini bekliyor.