Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte düzenlenen Kız Basketbol Şenliği'ne lojistik destek sağladı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, başkentte düzenlenen ‘Kız Basketbol Şenliği'ne lojistik destek sağladı. ABB, 21 farklı ilden gelen kız basketbol takımlarını Ankara Kent Orkestrası'nın konseri ve Gazi Park'ta düzenlediği piknikte ağırladı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak 3-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Kız Basketbol Şenliği'ne lojistik destek sağladı.

Basketbol şenliği Ankara Kent Orkestrası konseri ile başladı

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Türkiye'nin 21 farklı ilinden 12 yaş kategorisinde 380 kız basketbolcudan, 100 kişilik teknik heyetten oluşan 28 takımın katıldığı Basketbol Şenliği, ABB'nin ev sahipliğinde Ankara Kent Orkestrası'nın Gençlik Parkı'nda verdiği konserle başladı.

Sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceklerini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Kadın Basketbol Derneği ile beraber bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 11-12 yaş kız basketbolcularımız burada müsabakalarını yapacaklar. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onlara elimizden gelen bütün katkıları sağlıyoruz” dedi.

Kadın Basketbol Dayanışma Derneği (KBDD) Başkanı Fügen Kansak ise düşüncelerini, “Şenliğe 2 senedir hazırlanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize hem piknik alanı hem ulaşım desteği hem de konser desteği verdi. Çocuklarımız harika zaman geçiriyor, onların güçlü olmasını istiyoruz” sözleriyle paylaştı.

Gazi Park'ta piknik

Gazi Park'ta düzenlenen piknikte de bir araya gelen genç basketbolcular gün boyu doyasıya eğlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Kadın Basketbolcular Dayanışma Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlik toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.