Ankara Büyükşehir Belediyesi cenaze araç filosunu genişletti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ücretsiz cenaze hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla araç sayısını 70'e yükseltti. Satın alınan yeni cenaze nakil araçlarından 5 tanesinin morg ve gasilhane özelliği de bulunuyor. Cenazesi olan vatandaşların cenaze defin sürecini kolaylaştırmak için donanımlı araçlarla destek sağlamayı sürdüren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, pandemi döneminde artan vefatlar nedeniyle 40'ı standart, 5 tanesi ise yıkamalı olmak üzere 45 yeni cenaze nakil aracı satın aldı. Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 35 olan mevcut nakil aracı sayısını yeni alınan araçlarla birlikte 70'e yükseltti.

"Hem morg hizmeti hem yıkama hizmeti sağlayacağız"

Cenaze hizmetlerinde Başkentlilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, “Sadece cenaze nakil araçlarında değil tüm mezarlıklarda ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Personel binaları, morglar, gasilhaneler yenilendi. Pandemi döneminde biz de çok ciddi zorluklar yaşadık. 2004 yılında Büyükşehir Yasası'yla beraber ilçe ve köy mezarlıkları büyükşehire bağlandı. Yapılan protokollerle mezarlıklar ilçe belediyeleri tarafından yürütülüyordu. Yaklaşık 6 ay önce verilen önerge iptal oldu ve Mansur başkanımızın öncülüğünde tekrar Büyükşehir tarafından mezarlıkları teslim aldık. Teslim sonrası ortada şöyle bir sorun vardı; idari binaları ve nakil araçları yoktu. 45 yeni nakil aracı alarak ilçeler ve Büyükşehir'e teslim ettik. Bu alımlardan sonra 15 ilçede cenaze nakil aracı ve personelle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Aldığımız 5 yıkamalı yeni aracın içerisinde morg ve gasilhane var. Hem morg hizmeti hem yıkama hizmeti sağlayacağız. İlçelerimiz dahil 70 aracımızla kentimizde hizmet vereceğiz" dedi.