Ankara Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde başkentlileri Gazi Park'ta buluşturdu

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Gazi Park'ta ‘Çevre Şenliği' düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 7'den 70'e Başkentlileri bir araya getirdi.

Çevre ve doğa dostu projelerine hız kesmeden devam eden ABB, bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık oluşturacak çalışmalara öncü olmayı sürdürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Gazi Park'ta Çevre Şenliği'ne ev sahipliği yapan ABB, tüm iştirakleri ve çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak 7'den 70'e Başkentlileri bir araya getirdi.

Çiçek dikiminden Başkent'in beş beyazına, çömlek yapımından el boyamaya

ANFA Genel Müdürlüğü şenlikte kurduğu stantlarda vatandaşlara rengarenk çiçekler dağıtırken, çocuklar için çiçek dikme etkinliği düzenledi. Çömlek yapımı konusunda minik atölye kuran ANFA'nın standının önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, BELKA da ‘Dönüştürülmüş Yüzde 100 Elektrikli Otobüs'ü vatandaşlara tanıttı. BELMEK'lerde yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ASKİ Genel Müdürlüğü de kurduğu stantta İvedik Arıtma Su Tesisi ve Karaköy Atık Su Arıtma Tesisi maketi üzerinden çocuklara suyun önemini Dalga Havuzu ve Girdap Silindiri örneği ile anlattı. Şenlikte Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise Ankara'nın beş beyazını Başkentlilerle buluştururken, atık yemeklerden sokak hayvanları için üretilen mamaların tanıtımını da yaptı. BelPlas AŞ ise kendi üretimi olan ürünleri ücretsiz olarak dağıttı. LÖSEV ve TEMA Vakfı gibi çok sayıda kuruluşun da stant açtığı şenlikte doğa ve çevre konusunda bilinçlendirici broşürler verilirken, el ve yüz boyama aktiviteleri düzenledi. Amatör müzik gruplarının konser verdiği Gazi Park'ta çok sayıda ANFA güvenlik personeli de vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda keyifli vakit geçirmesi için yoğun mesai harcadı. Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisinin de yer aldığı şenlikte ayrıca ITC Entegre Katı Atık Sistemleri vatandaşları atıklar konusunda bilgilendirdi.

“Bugünü bir şenlik havasında kutlamak istedik”

Başkentlilerin çevre dostu projelere verdiği destekten ve düzenlenen etkinliklere gösterdikleri yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle, Gazi Park'ta Ankaralı hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bugünü bir şenlik havasında kutlamak istedik. Burada belediye birimlerimiz, iştiraklerimiz ve çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile etkinlik yapıyoruz. Onlar burada faaliyetlerini tanıtan stantlar açtı” dedi.