Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli oyun parkı sayısını artırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Her çocuğun oyun hakkı vardır” sloganıyla Başkent'te yaşayan engelli çocukları da unutmuyor.

Engelli çocukların da yaşıtları gibi eğlenebilmesi, oyun oynayabilmesi için rekreasyon alanları ve parklarda engelli oyun park alanlarının sayısı artırılıyor.

Engelli çocuklara özel oyun alanı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent genelinde bulunan parklarda engelli çocuk oyun park alanları kurulması konusunda fizibilite çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak Mogan Park'ta göl kenarında engelli çocukların rahat hareket edebilmesi için dizayn edilen oyun park alanı tamamlanarak hizmete açıldı.

Çocuklar sosyalleşecek

Engelli çocukların sosyalleşerek hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla birlikte açık havada oynayabilmesini sağlayan oyun alanlarında; kaydıraklı büyük bir oyuncak seti ile salıncak bulunuyor.

Oyun alanına yerleştirilen engelli rampaları çocuklara hareket kolaylığı sağlarken, kauçuk malzemeden yapılan oyun alanının zemini de çocuklara konforlu ve güvenli bir oyun ortamı sunuyor.

Onlar gülsün diye

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuklara verdiği önemi hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle aileler teşekkür ederken, çocukların da yüzleri gülüyor.

Mogan Park'ta ilk kez Nasrettin Hoca oyuncağına ve kaydırağa binen 9 yaşındaki kızı Zeynep Uçar'ın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyleyen anne Ayşegül Uçar, duygularını şu sözlerle anlatıyor:

“Bir anne olarak tabi ki çocuğum adına çok mutluyum. Bizim de burada olduğumuzu bilen, sesimizi duyan devlet büyüklerinin olması bizi mutlu ediyor. Böyle hizmetlerin devam etmesini isterim.”

Engelli çocuk annesi olarak yaşadığı zorlukların çocuğunun oyun oynarken yaşadığı mutlulukla uçup gittiğini belirten Suna Çakır, “Önemli olan kızımın eğlenmesi, mutlu olması. Her yerde özgür olsunlar istiyorum. Burası da çok güzel olmuş. Çocuklarımızı düşündüğünüz için teşekkür ediyoruz” derken, torununu parka getiren 60 yaşındaki Ayşe Hanilçin ise düşüncelerini, “Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnunum. Bizim çocuklarımız da bu sayede hava alıyorlar, özgürce eğleniyorlar” sözleriyle dile getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli çocuk oyun parkı alanlarına gelmeyi alışkanlık haline getirdiklerini ifade eden Nazife Özdemir ise, “Bizim özel çocuklarımız olduğu için böyle yerler bizim için bir fırsat. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle hizmet vermesi çok güzel” dedi