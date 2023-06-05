Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi Özel: “Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan projelerimiz MHP ile hayat buluyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi Mahir Özel, “Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan projelerimiz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile hayat buluyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi Mahir Özel, Türkiye ve Türk dünyasından bilim alanlarında öne çıkan ve binlerce doktoralı bilim insanlarından oluşan Türk dünyası bilim kenti Ankara Temel Araştırmalar Merkezinin (ATAM) hayata geçirilmesi konusunda yazılı açıklamalarda bulundu. Özel, Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan projelerin Milliyetçi Hareket Partisi ile hayat bulduğunu ifade ederek, “Rahmetli Alparslan Türkeş'in talimat ve dedektifleri ile 18 akademisyen öğretim üyesince hazırlanan ve çeşitli merhalelerle bugüne kadar gelen ‘Yüksek Enerji Fiziği, Yüksek Sıcaklık Süper İletkenliği ve Atom ve Molekül Fiziği gibi ana bilim dallarını kapsayan bilim kentinin Japonya, Almanya, Amerika, Güney Kore'de pek çok emsalinden olduğu gibi Türkiye'de de bir an önce kurulması son derece önem arz etmektedir. MHP'nin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 100 söz projeleri içinde yine tarafımızdan önerilen madde bağımlılığı ile mücadele stratejisi, ailelerine psikolojik ve sosyal destek merkezleri kurulması projesinin de yer bulup gündeme alınması da son derece önemli” diye konuştu.