Ankara Büyükşehir Belediyesi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı restore edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restore edileceğini duyurdu.

Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla fırın görevi üstlenen Hallaçlı Mehmet Ağa Cami, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Konağın kırsalda çok nitelikli bir yapıya sahip olduğunu ve o bölgede yaşayan köylüler için de bir kırsal kalkınma modeli olabileceğini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ‘'Konağı ailenin güveneceği bir kuruluşa teslim etmek isteyerek Büyükşehir Belediyesini seçmesi bizi memnun etti. Konak sahibi olan Mehmet Atak'ı saygıyla ve şükranla burada anıyor ve ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu konak özellikle Kurtuluş Savaşında savaşan askerlerin ekmek ihtiyacını karşılamış. Konağı o bölgedeki köylüler için bir kırsal kalkınma modeli olarak projelendirmeyi istiyoruz. Sadece fiziksel yapısını değil tarihini ve kırsaldaki ruhunu da yaşatmak istiyoruz. En önemlisi biz bir tarihi devralıyoruz. Konağın bir odasında Mehmet Atak'ın özel eşyalarından ve anı belgelerinden oluşan bir müze oda düzenleyeceğiz. Mehmet Atak, konağı yaparken adının yaşatılmasını istemiş. Biz de bu vasiyetini ailesiyle birlikte yerine getirmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.