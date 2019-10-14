Ankara Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, sokak, cadde, park ve diğer ortak kullanım alanlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Başkent'in 25 ilçesini kapsayan günlük rutin ilaçlama programı dışında gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir ekipleri, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor. Ekipler, okul ve resmi kurumların yazılı başvurusuyla iç ve dış alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon (hijyen çalışması) işlemi yapıyor. Özellikle kapalı alanlarda üreyen fare, hamam böceği, bit ve pire gibi haşereler, açık alanlarda ise sivrisinek ve karasinekle mücadele eden ekipler, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanıyor. Daha sağlıklı ve hijyenik bir Başkent için kentin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir ilaçlama ekipleri, 1 Nisan tarihinden bugüne kadar 204 okul ve 529 kamu kurumunda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.