Ankara Büyükşehir Belediyesi konutları satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi taşınmazları arasında yer alan 96'sı konut, 4'ü iş yeri olmak üzere toplam 100 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Çankaya ve Mamak ilçelerindeki konutların satışından en az 40 milyon 434 bin 897 TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi'nde yer alan 95 konut ve 1 dükkan, Çayyolu'nda 1 konut, Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan 3 dükkan kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak. En az 40 milyon 434 bin 897 TL gelir elde edilmesi beklenen taşınmazlar 2+1, 3+1 ve 4+1 oda ve salondan oluşuyor. İhalede hemen teslim konutlar 220 bin ile 700 bin TL arasında, dükkanlar da 59 bin 920 ile 2 milyon 881 bin 800 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

Krediye uygun ve peşin olarak satışa sunulacak konutlar 120 ve 250 metrekare aralığında yer alırken, dükkanlar ise yaklaşık 18 metrekareden başlayarak 564 metrekareye kadar değişkenlik gösteriyor. Konut ihaleleri, kapalı zarf usulüyle 20 Şubat Perşembe günü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok 1. Kat Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesini ve diğer eklerini almak isteyen vatandaşların en geç 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Dairesine başvurması, teklif mektuplarını ise en geç 20 Şubat Perşembe günü saat 12.00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü olarak teslim etmeleri gerekiyor.