Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının korunması için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının korunması, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile “Kültür Varlıklarının Korunması, Araştırılması ve Eğitimi” ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “restorasyon, araştırma, eğitim ve yayın” faaliyetleri için ortak çalışmalar gerçekleştirilecek. Kültür varlıklarının tespiti, kayıt altına alınması ile panel, sempozyum ve çalıştay faaliyetleri için de iş birliği yapacak olan her iki kurum, kültür varlıklarını koruma ve onarım uygulamalarında görev alacak personeli belirli uzmanlık alanlarında eğiterek sertifika verecek.

Ankara'nın tarihleri birleştiren bir şehir olduğuna dikkat çeken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle iş birliğine her zaman açığız. Akademik destek konusunda üniversitemiz bu iş birliğine son derece sıcak bakıyor. Protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinde görev yapan arkadaşların eğitimlerini sağlamak hususunda da katkılar sağlayacağız” dedi.

Ankara'nın uluslararası görünürlüğü artırılacak

Protokol kapsamında çalışanların eğitimini hedeflediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkanımızın talebi doğrultusunda yaklaşık 1 yıl önce Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte iş birliği protokolü çalışmasının startını vermiştik. Amacımız, Ankara'da bize bırakılmış tarihi kültürel ve mimari mirası kentleşmenin getirdiği yoğun baskıya karşı korumak. Artık personelimizin alacağı eğitimlerle Ankara'da var olan tarihi ve kültürel mirasın korunmasında uygulamaya yönelik işler yapabilecek nitelikli birer usta haline gelmeleri için çalışacağız. Ankara'daki ve Türkiye'deki varlıklara dair bilincin oluşması için bunların tanıtıma yönelik katkı verecek çalışmalar yapıp, Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz.”