Ankara Büyükşehir Belediyesi memurlarının sosyal denge tazminatı yüzde 100 oranında ödenecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan 5 bin 543 memur ve sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatını (SDS) yüzde 100 oranında ödeyeceklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden ödemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memurlara bayramlarda ise bu oran yüzde 120 olarak uygulanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5 bin 543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı yüzde 120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.