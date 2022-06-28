Ankara Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmak için Kastamonu'da

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin izlerini silmek amacıyla ekiplerini görevlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Marmaris yangınından sonra şimdi de Kastamonu'da meydana gelen ve Türkiye'yi derinden üzen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla teyakkuza geçti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, AFAD'ın talebi üzerine belediye ekiplerini sel bölgesine gönderdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait vidanjör, mini avant, dalgıç pompa, jeneratör ve motopompun içinde bulunduğu 7 araç ve 9 personel afet bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak üzere ekiplerimiz afet bölgesine ulaştı. Bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız ve mesai arkadaşlarımız yanınızda” ifadelerine yer verdi.