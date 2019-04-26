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Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına T.C ibaresi eklendi

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın verdiği talimat ile büyükşehir belediye binasındaki tabelada değişiklik yapıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın verdiği talimat ile büyükşehir belediye binasındaki tabelada değişiklik yapıldı.


Daha önce kullanılan ve sadece “Ankara Büyükşehir Belediyesi” yazan tabela Yavaş'ın talimatı doğrultusunda T.C ibaresi eklenerek “T.C Ankara Büyükşehir Belediyesi” tabelası ile değiştirildi.

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