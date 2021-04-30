Ankara Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde teyakkuzda

Ramazan Bayramı'nı da içine alan kapanma sürecinde her türlü şikayet ve talepler için Başkent 153, 7/24 hizmet verecek. EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro, 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında kapanma muafiyeti olan yolcuların mağdur edilmemesi amacıyla ana hatlarda hizmet vermeyi sürdürecek. AŞTİ'de güvenlik önlemleri artırılırken, ASKİ ekipleri arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde sahada görev başında olacak. Kadın Danışma Merkezi, Fen İşleri, Kent Estetiği, Mezarlıklar, Zabıta, Sağlık ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri nöbet tutacak. Halk Ekmek Fabrikası ise 17 gün boyunca ekmek üretimini aksatmadan sürdürecek.

Başkent 153, itfaiye, kent estetiği, cenaze ve sağlık hizmetleri 7/24 çalışacak

Başkent 153, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs'a kadar vatandaşların talep ve şikayetlerini 7/24 ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturacak. İtfaiye Daire Başkanlığı, olası yangın ve kurtarma çalışmaları için 46 itfaiye istasyonunda 942 itfaiye personeli ile 24/48 nöbet esasıyla üç vardiya halinde kesintisiz olarak hizmet verecek. Ekipler müdahale için 175 araç ile sahada hazır bulunacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi de 7/24 ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Sincan Geçici Hayvan Bakımevi 08.00-20.00, Çankaya Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi ile Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ise 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Toplam 14 besleme ekibi sahada sokak hayvanlarını besleme faaliyetine ara vermeden devam edecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kentte dezenfeksiyon ve hijyen mesaisini ise aralıksız sürdürecek.

Vatandaşlar, Mezarlıklar Daire Başkanlığının ALO 188 Cenaze Hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşabilecek. 17 günlük tam kapanma döneminde de cenaze işlemleri şehirlerarası nakil, il içi nakil, morg, gasilhane, defin ve diğer hizmetler aynı şekilde kesintisiz sürdürülecek.

Kent genelinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından günlük ortalama 85 araç ve 350 personel temizlik ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirecek. Ekipler yaya ve trafik yoğunluğu nedeniyle daha az müdahale edilebilen noktalarda çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Fen İşleri Daire Başkanlığının kent genelinde devam eden yol bakım onarım ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere köprülü ve katlı kavşak ile yeni yol açım çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Zabıta Daire Başkanlığı, toplum sağlığı için açık olan iş yerleri ve işletmelerde hijyen kurallarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda denetimlerini sıklaştıracak.

Halk Ekmek Fabrikası 17 gün boyunca ekmek üretimine devam edecek

Ankara genelinde faaliyet gösteren Halk Ekmek büfeleri pazar günü hariç hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlara ekmek satışı gerçekleştirecek. Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 5 Başkent Market Şubesi, 5 fabrika satış mağazası ile 2 Başkent Büfe hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Başkent Market GİMAT Şubesi ise hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. Halk Ekmek'in kendi bünyesindeki satış noktalarında ekmek ve tatlı çeşitleri ile birlikte toplam 63 çeşit ürünün satışına devam edilecek.

Toplu ulaşıma tam kapanma düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programını yeniden güncelledi. 29 Nisan Perşembe günü ile 7 Mayıs Cuma günleri arasında hafta içi Metro ve ANKARAY 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri çalışmayacak. Metro ve ANKARAY toplu taşıma sistemlerinin çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde metro güzergâhlarında çalışmakta olan otobüs hatları ise hizmet vermeyi sürdürecek. 2 Mayıs tarihinde yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) nedeniyle Metro ve ANKARAY 06.00-15.00 saatleri arasında çalışacak. ALES'e katılacak vatandaşların sınav merkezlerine ulaşımları için mevcut hafta sonu çalışma programına ilave edilerek pazar günü 33 güzergâhta 78 adet ek otobüs servis yapacak. Özel halk otobüsleri (ÖHO) ise 114-7, 185-7, 203-7 ve 413-7 hat numaralı 4 güzergâhta hizmet vermeye devam edecek. Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü'nün “www.ego.gov.tr” internet adresindeki “Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi” ve EGO CEP'te uygulamasından ulaşılabilecek.

AŞTİ'de güvenlik ve hijyen önlemleri

Seyahat izin belgesi alan vatandaşların mağduriyet yaşaması için AŞTİ'de de 24 saat esasına dayalı tüm tedbirler alınırken, hijyen ve güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılacak. BUGSAŞ A.Ş. tarafından alınan tedbirler kapsamında Ankara Zabıtası ve BUGSAŞ Güvenlik personeli sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 17 gün boyunca AŞTİ'de denetimlerini sıklaştıracak. Seyahat izni olan yolcular izin belgeleri ve HES kodları ile seyahat edebilecek.

ASKİ ekipleri de hazır olacak

ASKİ Genel Müdürlüğü de çalışma takvimine göre kapanma sürecinde çeşitli birimlerle hizmet vermeye devam edecek. Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı merkez ilçelerdeki abone merkezlerinde kartlı sayaç ve mekanik sayaç işlemleri 30 Nisan- 7 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında yapılabilecek. Tahsilat işlemleri ise yine aynı saatler aralığında 30 Nisan Cuma, 4 Mayıs Pazartesi ve 6 Mayıs Çarşamba günlerinde gerçekleştirilebilecek. Ramazan Bayramı tatili süresince abone merkezleri kapalı olacağı için işlem yapılamayacak bu nedenle kartlı sayaç kullanan aboneler kiosklardan kartlarına su yükleyebilecek. Kentin birçok noktasında devam eden altyapı çalışmalarının dışında acil durumlarda müdahale etmek için ASKİ ekipleri sahada hazır olacak.

Kadın Danışma Merkezi açık olacak

Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, tam kapanma sürecinde de şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara bilgilendirmeden hukuksal danışmanlığa, psikolojik destekten meslek edindirmeye kadar pek çok konuda ücretsiz destek sağlamayı sürdürecek. Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan kadınlara pek çok konuda destek sağlayan Kadın Danışma Merkezi'ne 7/24 açık olan “0549 248 64 86” numarasından ya da hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren “0312 507 37 60” telefon numarasından ulaşılabilecek. Tam kapanma günlerinde evinden çıkamayacak durumda olan ve yardım talebinde bulunan kadınların ise evlerine gezici araç ile gidilerek destek sağlanacak. Merkez, sosyologdan eğitmene, psikologdan sosyal hizmet uzmanına kadar uzman kadrosu ile kadınların yanında olmaya devam edecek.