Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımda biyolojik mücadele dönemini başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde ürettiği sebzelerin verimini artırmak amacıyla domatesin en yaygın zararlısı olan Tuta Absoluta'ya (domates güvesi) karşı Trıchogramma Brassıcae isimli faydalı böcek salımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde ürettiği sebzelerin verimini artırmak amacıyla zararlı böceklere karşı faydalı böcek salımı gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, domatesin en yaygın zararlısı olan Tuta Absoluta'nın (domates güvesi) yaratacağı zararları önlemek için Trıchogramma Brassıcae isimli faydalı böceği Büyükşehir Belediyesi tarım arazisine bıraktı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17 dekarlık domates tarlasına 250 kutuluk 500 bin adet böcek yumurtalarını bıraktı. Faydalı böcek salımı ile hem verim kaybı önlenecek hem de daha doğal ürünler elde edilmiş olacak. Faydalı böcek salımı sayesinde hem verim kaybının önüne geçmeyi hem de daha doğal ürünler elde etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu uygulama ile kimyasal kullanımını da yüzde 60 oranında azaltarak daha çevreci ve doğa dostu bir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir tarımda doğa dostu yöntemleri hayata geçiriyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi İrem Ermiş, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan 110 dekar alanı sebze fideleriyle buluşturmuştuk. Arazilerde üretimin yanı sıra çiftçiler için örnek ve öncü olacak ARGE çalışmaları da yürütüyoruz. Bu yıl domates sebzesinde en yaygın zararlı olan domates güvesine karşı mücadele başlattık. Normalde kimyasal ilaç kullanımıyla yapılan bu mücadeleyi biz zararlı böcekleri yiyen faydalı böcekleri doğaya salarak gerçekleştiriyoruz. Hem kimyasalın topraktaki deformasyonunu önlemiş oluyoruz hem de doğa dostu bir üretim elde etmiş oluyoruz. Domatesin fide dikiminden itibaren kullanmaya başlıyoruz. Böcekleri kutularla her 6 metrede 1 gelecek şekilde bitki üzerine asıyoruz. Böcekler 2 veya 3 gün içerisinde aktif olup üreyerek çıkıyor. Tarlada 6 metrede gidiş geliş menzilleri var. Arazide kimyasal kullanımını yüzde 60 azaltıp normal kimyasalın neden olduğu yüzde 20'lik verim kaybının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”