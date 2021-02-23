Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal destek başvurularını dijital ortama taşıdı

Pandemi sürecini göz önünde bulunduran Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı payı olmak üzere mısır, yonca ve buğday tohumu ile domates ve biber fidesi desteği başvurularını almaya başladı. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapabilecek. Başvurular, pandemi nedeniyle ilk kez bu yıl elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başkentli çiftçilere mevsimine uygun olarak tohum desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olmak üzere destek programı takvimini açıkladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021 yılı tarımsal destek programı içinde yaklaşık 3 bin 500 çiftçiye 150 ton yonca, 120 ton da mısır tohumu dağıtımı yapacak.

Destek başvuruları artık dijital ortamda

Pandemi sürecinde hem zaman hem de kağıt tasarrufu sağlamak amacıyla Başkentli çiftçiler, bundan sonra destek başvurularını dijital ortamda yapacak. Yonca ve mısır tohumundan faydalanmak isteyen çiftçiler, ilk kez “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilecek. Çiftçiler başvurularını mısır ve yonca tohumu için 5 Mart, domates ve biber fidesi için 9 Nisan, buğday tohumu için ise 31 Ağustos tarihine kadar yapabilecek. Tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi ABB TV'den de canlı olarak yayınlanacak.