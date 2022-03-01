Ankara Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık ile mücadelesini sürdürüyor

Özellikle pandemi döneminde hastanelerden gelen talepler doğrultusunda halk sağlığını korumak amacıyla tıbbi atıkla etkin mücadele başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen ve doğa dostu uygulamalarını sürdürüyor. Özellikle pandemi dönemi hastanelerden gelen talepler doğrultusunda, 25 ilçede 7/24 esasına dayalı olarak tıbbi atık mücadelesi veriyor. 2021 yılı içerisinde 90 bin sefer yaparak tıbbi atıkları toplayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, tıbbi atık aracı sayısını da 15'e yükseltti. Geçtiğimiz yıl Başkent başta olmak üzere çevre illerden getirilen toplam 460 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Başkent ve diğer illerden toplanan 460 ton tıbbi atık bertaraf edildi

2021 yılında aylık 7 bin 500, yıllık ise 90 bin sefer yaparak tıbbi atık toplayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 317 tonu Ankara'dan, 143 tonu da çevre illerden gönderilenler olmak üzere toplamda 460 ton tıbbi atığı bertaraf etti. Sincan Çadırtepe'de bulunan ITC Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Merkezi'nde patolojik atıklar da imha edilirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tıbbi atık araç filosunu da her geçen gün genişletiyor.

“Tıbbi atık araç sayısı 15'e yükseldi”

Bu yıl 9 yeni aracı daha filoya dahil ederek tıbbi atık araç sayısını 15'e yükselttiklerini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü Tıbbi Atık Şefi Salih Demir, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 25 ilçemizde her gün 2 vardiya hâlinde tıbbi atık bertaraf işlemini gerçekleştiriyoruz. Ankara'da günde yaklaşık 40 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarının talepleri doğrultusunda tıbbi atıkları 45 dakika içinde alıyoruz. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren tıbbi atık bertaraf hizmetinin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle 2022 yılında 9 yeni araçla filomuzu güçlendirmiş bulunmaktayız. Tesisimiz tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edildiği Türkiye'deki ilk ve tek tesistir. Tıbbi atıkların içinde özel bir grup olan patolojik atıklar da yakılarak imha edilmekledir. Bu amaçla diğer illerimizden gelen atıkların da imha işlemini gerçekleştiriyoruz.”