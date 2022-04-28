Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri için yıkım kararı alındığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan karar gereğince TOGO Kulelerinin yıkılacağını duyurdu. Konuyla ilgili Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TOGO Kulelerine ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı. Belediye Meclisi'nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti ve MHP'li üyeler katılmadı.”