İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi. ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2020 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdi.


Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek Meclis'e gelen Büyükşehir, EGO ve ASKİ 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin raporlar kalem kalem okunarak oylandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2020 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 150 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 422 milyon TL EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi ise 1 milyar 830 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.