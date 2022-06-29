Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 110 yeni proje

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Yüz yıllık Cumhuriyet'i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katılım sağladı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise Ankara ve gençler vardı.

Tanıtım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a ilişkin, “Bir belediye başkanını dinledik, başarılı bir belediye başkanını. Her şey den önemlisi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir belediye başkanı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan belediye başkanı, bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı, kendi kentinin diğer metropollerle yarışabilecek bir düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı, o belediye başkanı Ankara'nın gözde Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İstanbul'da, Aydın'da, Adana'da, Mersin'de Belediye Başkanlarımız gönül birliği ile çalışıyorlar. Birlikte çalışıyorlar, dikkat buyurunuz şikayet etmiyorlar, bütün engelleri aşıp halka hizmet ediyorlar. O nedenle bütün belediye başkanlarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye'ye, Türkiye'yi de büyüteceğiz. Türkiye'de de kavgayı bitireceğiz. Türkiye'de de herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güzelleşen bir Türkiye, itibarı olan bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.”

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, onların Türkiye'nin kaderini değiştireceğine dikkati çekerek, “Unutmayın sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak, 7 buçuk milyon genç var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi şunu yazacak; ‘Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla, sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi. Türkiye'de gençler getirdi' diye yazacak. Yüz yıllık Cumhuriyet'i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan, herkes başında taşıyacaktır ve bu armağan gençlerin armağanı olacaktır” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş burada yaptığı konuşmasında, “Burada geride bıraktığımız üç yılımızı anlatmak, bu yılların hesabını vermek, sizlerle değer bulan yönetim anlayışımızı paylaşmak, üçüncü yılımızda yaptığımız ya da yapımına başlayacağımız 110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreni için sizlerle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmadan bizlerle beraber olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler göreve talip olduğumuzda gür sesle şu duyguları dile getirmiştik; Bu kent çok yoruldu, artık yormayın. Bu kent gerildi, artık germeyin. Bu kent gereksiz çekişmelerden, fitneden fesattan, çok çekti artık etmeyin. Burası Cumhuriyet'in Başkent'i Ankara. Kuruluşun, kurtuluşun, nice sevdaların kenti, bu kent nice sevdaların içinde en büyük sevda olan vatanseverliğin kenti, burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti. Bu kente ayrıştırma değil, birleştirme yakışır dedik. Bu kente kim daha çok oy verdiyse, o bölgeden hizmete başlarım anlayışı değil, hangi bölgenin acil ihtiyaca varsa oradan hizmete başlarım anlayışı yaraşır dedik. Ankaralı artık betondan, ranttan, plastikten kurtulmalı. Başkent'e bereket ve huzur iklimi gelmeli. Güneş onu kapatan gökdelenden çok daha değerlidir dedik. Çünkü bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adalet ile aydınlatmanız gerekir. Bir şehirde geleceği arıyorsanız o tarihi sorumluluklarıyla hareket etmeniz gerekir. Bir şehirde huzuru arıyorsanız, iyiliği, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmeniz gerekir.”

Program konuşmaların ardından Tan Taşçı konseri ile devam etti.