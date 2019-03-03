Ankara Büyükşehir Belediyesinden 166 noktada çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin ulaşımını, güvenliğini ve estetiğini etkileyen yol, kavşak, bakım-onarım, bariyer, refüj ve tretuvar çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 2019 yılı planlaması kapsamında yapılacak öncelikli noktaları belirleyen Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarının ardından mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalarda Başkent'in dört bir tarafında özellikle asfalt serimi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez ve çevre ilçelerde 46 ayrı noktada yol bakım, yama ve asfalt serimi çalışmalarına hız verirken, Başkent genelinde 120 noktada da kaldırım, bariyer, tretuvar ve kavşak çalışması yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 2019 yılı iş planlamasının dışında yeni çalışma noktalarının günlük değişebildiğine dikkat çekerek, 8 asfalt serim, 23 bakım- onarım, 22 yol yapım olmak üzere toplamda 53 ekibin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

İhtiyaç duyulan ve öncelikli bazı cadde ve bulvarlarda bakım-onarım, yapım-yenileme ve yeni yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, kenti ilkbahar-yaz ayları için yaya ve araç trafiğine hazır hale getirmek amacıyla birçok noktada kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı.