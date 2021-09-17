Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için düğmeye bastı. Elektronik başvuru sistemini kullanarak talepte bulunan 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. Toplam 12 bin ton tohum desteğinden 17 bin 270 Başkentli çiftçi yararlanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından konu ile olarak yaptığı paylaşımda, “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz. 25 ilçemizden başvuruda bulunan 17 bin 270 çiftçimize yüzde 90'ı hibeli 12 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağlıyoruz” sözleriyle müjdeyi duyurdu.