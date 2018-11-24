Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Kapı' sistemiyle hızlı hizmet

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Türkiye genelindeki valilikler aracılığıyla ilettiği soru, talep ve önerileri, 'Açık Kapı' sistemiyle 7 gün içerisinde cevaplayarak, şeffaf belediyecilik anlayışını 153 Mavi Masa ve Bilgi Edinme Merkezinin ardından bir adım daha ileri götürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, göreve geldiği ilk günden itibaren ortak akıl ilkesi çerçevesinde öncelik vatandaş memnuniyetine veriliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla Büyükşehir Belediyesinin vatandaşla kurduğu iletişim köprüleri bir bir artırılıyor. Mavi Masa ve Bilgi Edinme Merkezi, twitter, whatsapp grupları, mobil telefon ve internet uygulamaları gibi pek çok teknolojik yeniliği hizmetlerine entegre ederek, insan odaklı çalışmaları ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, hızlı, güvenli ve konforlu bir belediyecilik hizmeti sunmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişikler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Açık Kapı' sayesinde Valilikler aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine iletilen soru ve talepler, en geç 7 gün içerisinde cevaplandırılarak, vatandaşlara iletiliyor.

"Uygulama ilk etapta Ankara ile birlikte 15 pilot ilde uygulandı kısa bir süre içinde de 35 ile ulaştı"

Hızın önemine vurgu yaparak, vatandaşla karşılıklı güven ilişkisini geliştiren yeni sistemin ayrıntılarını paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Valilikler, vatandaşların www.acikkapi.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulundukları ve bizimle ilgili soru ve taleplerini online olarak bize iletiyor. Biz de ilgili personelimizle bu soru ve talepleri ivedi bir şekilde cevaplandırarak, 7 gün içerisinde yeniden Valiliğe bildiriyoruz. Onlar da anında vatandaşa bilgi aktarımını sağlıyorlar. Başvuru takibi ve geri dönüşler online olarak ayrıca takip edilebiliyor. Bu uygulama ilk etapta Ankara ile birlikte 15 pilot ilde uygulandı kısa bir süre içinde de 35 ile ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatlarıyla vatandaş memnuniyeti odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz. Mavi Masa, Bilgi Edinme Merkezi, çeşitli internet ve mobil uygulamaları bunlardan sadece birkaçı. Şimdi de Açık Kapı sayesinde devletimizle vatandaşımız arasındaki karşılıklı güveni ve iletişimi daha da artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüm vatandaşların yanı sıra yabancı kimlik numarasına sahip göçmenlerin faydalandığı 'Açık Kapı'ya Valilik binalarının giriş katındaki başvuru merkezlerinin yanı sıra, www.acikkapi.gov.tr internet adresinden veya akıllı telefonlara yüklenebilen 'Açık Kap'' uygulaması kullanılarak başvuruda bulunulabiliyor.