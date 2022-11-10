Ankara Büyükşehir Belediyesinden, aksayan metro seferleriyle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akköprü-Atatürk Kültür Merkezi Metro istasyonları arasında rutin hat bakım çalışmaları yapan “Unimog” aracının sabah saatlerinde raydan çıkması sonucu seferlerin aksadığını bildirdi. Vatandaşların mağdur olmaması için 37 otobüsün hizmete geçirildiğini belirten ABB'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Akköprü-Atatürk Kültür Merkezi Metro istasyonları arasında rutin hat bakım çalışmaları yapan “Unimog” aracı sabah saatlerinde raydan çıkmıştır. Metro seferlerinin aksadığı bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal 37 adet otobüs görevlendirilmiştir. Ancak bazı yolların resmi törenler nedeniyle trafiğe kapalı olması ve trafiğin yoğun olması nedeniyle gerek “Unimog” aracını raya oturtacak vincin gerekse vatandaşlarımıza hizmet verecek ring otobüslerinin ulaşımında gecikmeler yaşanmıştır. Aracın yeniden raylara oturtulması çalışmaları yoğun uğraşlar sonucunda tamamlanmıştır. Mevcut durumda arıza giderilmiş olup metro seferleri yeniden başlamıştır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz.”