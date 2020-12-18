Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 100 TL'ye konut

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda 100 TL'ye kiralık sosyal konut projesini hayata geçirdi.

18 yıldır atıl duran Mamak Eserkent Sosyal Konutları yenilendi ve dar gelirli yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 TL'ye kiraya verilecek. Yenilenen 1+1 400 konut için “https://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı bankosundan 15 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Gelen talepler doğrultusunda konutlar kura yöntemiyle kiraya verilecek.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlanmasının ardından 1+1 400 konut için başvurular alınmaya başlandı. Aylık 100 TL bedelle kiraya verilecek konutlardan yararlanmak isteyen ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığına bağlı A Blok 18 numaralı bankoya gelerek ya da “https://www.ankara.bel.tr” adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. İç ve dış mekanları ile birlikte çevresi tamamen yenilenen ve 5 bloktan oluşan 400 adet 1+1 dairede ikamet etmek isteyen vatandaşların aylık gelirinin 3 bin TL'yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartı aranacak. Başvuru sahiplerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesi istenecek. Başvuru formunu dolduran ya da bizzat başvuru yapanlar, kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının değerlendirilmesinin ardından noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle evlerine taşınabilecek. Kiralık konut başvuruları 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0312) 507 26 33 numaralı telefonu arayarak ya da Başkent 153 ile iletişime geçebilecek.

“Dar gelirli vatandaşlarımızın yanındayız”

“Bu 29 Ekim'de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz. Mamak'ta yapılan ve 18 yıldır çürümeye terk edilen 400 adet 1+1 konutun tamamını yeniledik. Yeni evli çiftlerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok uygun fiyata kiralayacağız” diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konutların açılışını yapan Başkan Yavaş sözünü tuttu. Türkiye'de yerel yönetimler içinde örnek bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mamak Eserkent Sosyal Konutları bilindiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2002 yılından beri mülkiyetinde olan konutlardı. Bu konutlar 18 yıldır atıl durumda bırakılmış ve kullanılamaz bir haldeydi. İçerisinde çok ciddi tahribatlar, yer yer hırsızlıklar ve yangınların olduğu bir alandı. Büyükşehir Belediyesi 7-8 aylık bir süre içerisinde bu alanın tadilatını tamamlayarak 29 Ekim'de açılışını yaptı. Konutlarımızı öncelikli olarak yeni evlenen çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aylık 100 TL kira ile tahsis edeceğiz. Türkiye'de örneği görülmeyen bu uygulamayı ilk defa başlatmış olacağız.”