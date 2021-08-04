Ankara Büyükşehir Belediyesinden büyükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz suni tohumlama desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli büyükbaş hayvan üreticilerine ilk kez ücretsiz suni tohumlama desteğinde bulunuyor. İlk etapta 12 ilçede 31 Temmuz'dan itibaren başlatılan uygulama için üreticiler, Başkent 153'e başvuru yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan ‘Suni Tohumlama Uygulaması İş Birliği Protokolü' ile Ankara ili sınırlarında bulunan sığır işletmelerinde genetik ıslah yapılarak verimliliğin artırılması sağlanacak. İlk kez hayata geçirilen ücretsiz suni tohumlama uygulaması için başvurular başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında suni tohumlama sayılarının üzerine çıkılması, gen ıslahı, verimliliğin artması ve hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Başkentte hayvancılığı canlandıracak proje Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan ve Polatlı olmak üzere ilk etapta 12 ilçede uygulanmaya başladı. 31 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanan başvurular kapsamında proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından suni tohumlama desteğinin, 25 ilçenin tamamında yaygınlaştırılması planlanıyor.

Büyükbaş hayvanları için ücretsiz suni tohumlama hizmeti isteyen küçük aile işletmeleri, Başkent 153 hattından 6'yı tuşlayarak başvuru yapabiliyor. Hayvanlarının durumlarıyla ilgili olarak taleplerini Başkent 153'e bildiren ve kayıt altına alınan yetiştiricilere, protokol kapsamında uzman veteriner hekimler ücretsiz suni tohumlama işlemi için adreslerine giderek hizmet veriliyor.