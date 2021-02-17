Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği

Kentin en ücra noktalarında özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre 15 ilçe belediyesine ayrı ayrı 1'er ton mama desteği sağladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hayvanseverler tarafından kurulan 17 barınağa da 10 ton kömür yardımında bulundu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hava sıcaklığının düşmesi sonrası 15 merkez ve çevre ilçe belediyesine 1'er ton kedi ve köpek maması desteği sağladı. Sokak hayvanları için iş birliğinin önemli olduğu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şenel, “Büyükşehir Belediyesi olarak kış aylarının en soğuk zamanlarını yaşadığımız şu günlerde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere kırsalda bulunan ilçelere kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyoruz. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için paydaşlarımızla iş birliğimiz artarak devem edecek” dedi.

Sokak hayvanlarının ısınma problemini de göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, gönüllüler tarafından kurulan barınaklara kömür yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Mamak, Gölbaşı, Haymana, Elmadağ ve Sincan başta olmak üzere toplam 17 noktaya 10 ton kömür yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin mama desteğinden yararlandıklarını ifade eden Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Kerem Sındır, “Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi olarak sürekli diyalog halindeyiz. Özellikle mama ve kısırlaştırma çalışmalarında destek alıyoruz. Pandemi sürecinde zorlu şartlarda aç kalan kedi ve köpekler için besleme çalışması yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konularda bize çok destek oluyor. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz” dedi.

Beypazarı Belediyesi yetkilisi Mesut Diri ise, “Soğuk havalarda Büyükşehir Belediyesi gerek mama, gerekse sağlık konularında bize destek oluyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz” derken, Çubuk Belediyesi yetkilisi Fahrettin Elvan da, “Kış günü sokakta yaşayan hayvanlara birlik ve beraberlik içerisinde besleme çalışması yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.