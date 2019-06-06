Ankara Büyükşehir Belediyesinden, çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü'nde “Yaza Merhaba Şenliği” düzenlendi.

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen “Yaza Merhaba Şenliği”, Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanlarında ve birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlendiler.

Çocuklar yeteneklerini sergiledi

Kulübe üye çocuklar ve aileleri birlikte keyif içinde zaman geçirmeleri ve için düzenlenen şenlikte, çocuklar bir yıl süreyle aldıkları eğitimleri de büyük beceri ve ustalıkla da sergileme imkanı yakaladılar. Şenlikte; hem eğlenen hem de öğrenen çocukların, jimnastik, kick-box, halk oyunları, dans ve drama gösterileri aileleri tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Renkli ve keyifli anların yaşandığı şenlikte, çocuklar gün boyu aileleri birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmetler Çocuk Kulübü; 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik birçok branşta ücretsiz hizmetin verildiği bir yer olma özelliği taşıyor. Ahmetler Çocuk Kulübü'nde; masa tenisi, bilardo, langırt, tiyatro, step, halk oyunları, el sanatları, resim, müzik ( bağlama, org, keman ), İngilizce, bilgisayar, satranç gibi branşlarda konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.