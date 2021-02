Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için kitap kampanyası

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik eğitim destek çalışmalarını sürdüren ve bugüne kadar ücretsiz internet hizmeti, kırtasiye ve giysi yardımı, sınav ücreti karşılama gibi pek çok hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Başkentli çocukların daha çok kitap okumasını teşvik etmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı kitap kampanyası başlattı. Ankara'daki ihtiyaç sahibi ilkokulların kütüphanelerine kitap kazandırmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Başkent sakinlerine kitap bağışı çağrısında bulundu.

17 Şubat-17 Mart tarihleri arasında kitap bağışları çocuk kulüplerine yapılabilecek

İhtiyaç sahibi okullara kitap desteğinde bulunmak isteyen Başkentliler, 17 Şubat-17 Mart 2021 tarihleri arasında kent genelinde bulunan çocuk kulüplerine gelerek masal ve çocuk kitaplarını hediye edebilecek.

Kitap bağışında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar için çocuk kulübü adres ve telefon bilgileri ise şöyle:

"Ahmetler Çocuk Kulübü: Libya Caddesi Çaldıran Sokak No:20 Kolej/Ankara Telefon: 0312 430 60 81-83, Altındağ Çocuk Kulübü: Ziraat, Altındağ Caddesi No: 33 Telefon: 0312 317 59 27, Mamak Çocuk Kulübü: Asım Gündüz Caddesi No:1/1 Lale İş Merkezi Telefon: 0312 432 38 87, Sincan Çocuk Kulübü: Lale Meydanı Belediye İş Merkezi Kat: 5 Sincan/Ankara Telefon: 0312 268 81 87, Aktepe Çocuk Kulübü: Bademlik Mahallesi Itri Sokak No:16/A Aktepe Keçiören/Ankara, Batı Park Çocuk Kulübü: Kardelen Mahallesi 2040. Sokak 2T Blok Batıkent/Ankara Telefon: 0312 257 36 60, Sinanlı Çocuk Kulübü: Sinanlı Beldesi Hocasinan Mahallesi Okullar Caddesi No: 39 Ayaş/Ankara Telefon: 0312 714 54 34, Çocuk Meclisi: Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 12 Sıhhiye/Ankara Telefon: 0312 431 55 26"