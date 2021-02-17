Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara süt desteği

Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmette ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Sincan ilçesinde ayda 10 bin ailenin 0-10 yaş arası çocuklarına ücretsiz “Başkent Süt” dağıtılacak. “Başkent Süt” projesiyle belediyeden sosyal yardım alan ailelerin süt ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Adnan Tatlısu, “Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 10 yaş altı çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımına başladık. Çocukların gelişiminde büyük katkısı olan sütten çocuklar mahrum kalmasın diye her ay 6 litre sütü pandemi şartlarına da uygun olarak kapıdan teslim edeceğiz. Pilot bölge olarak Sincan'da başladık. Amacımız yıl sonuna kadar Ankara'daki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek. Çocuklara sıhhat ve afiyet olsun” dedi.

Projeyle bir yandan ihtiyaç sahibi ailelerin süt ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi'nin diğer yandan da dağıtılan her biri 1'er litrelik toplam 6 litreden oluşan uzun ömürlü sütleri (UHT) Başkentli yerli üreticilerden satın alındığı ifade edildi. “Başkent Süt” projesinin önümüzdeki günlerde Ankara'nın diğer ilçelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.