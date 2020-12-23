Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden doğal afetlere karşı master plan hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti'nin hibe desteğiyle başlattığı “2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı” kapsamında Akıllı Şehirler Ağı'nı üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. Kore Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından danışman olarak atanan Samsung SDS firması ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan video konferans yoluyla Başkent'in Afet Master Planı masaya yatırıldı. Proje kapsamında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, teknik ve idari personel temini ile Başkent'e yakışır eğitimli ve donanımlı personelle afet koordinasyonunu eksiksiz yürüterek, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle personel yetkinliklerini yükseltip, uluslararası iş birlikleriyle afet ve acil durumlarda yüksek teknoloji kullanımının önünü açarak akıllı kent projeleri geliştirecek.

Program kapsamında danışmanlık hizmetini yürüten Samsung SDS firması yetkilileriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıya katılan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Başkent'in “Afet Master Planı”nı masaya yatırdı. Afet yönetimi, ulaşım, halk sağlığı, refah, çevre, enerji, su kaynakları yönetimi, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında kentsel hizmetleri geliştirecek akıllı yol haritalarının belirleneceği program sayesinde Büyükşehir Belediyesinin uluslararası mali ve teknik destek alacağını belirten Gürler, sosyal veri modelleri ve dijital programların altyapısının oluşturulacağını söyledi. Projenin Ankara için hayati önem taşıdığını ifade eden Gürler, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Projeye değer veriyoruz. Türkiye'de yeni dönemde toplum ve halk sağlığı için pandemi sürecinde de gördük ki beklenmedik taleplerde bulunuluyor. Biz istiyoruz ki iş birliği yaparak beklenmedik afetler karşısında, ABB ekipleri hazır olsun, anında müdahale edilsin ve sahaya gidilsin. Bu proje çalışmasıyla edindiğimiz tecrübe ile şu an da başka başlıklar altında iç ve dış kaynaklı projelerin hazırlıkları içerisindeyiz. Hava Tahmin Sisteminin kurulması, Haberleşme Altyapısının Güçlendirilmesi, Sel ve Taşkınlar İçin Müdahale ve Organizasyon Sürecini İçeren Akıllı Şehir Yazılımları, Karla Buzla Mücadele Konusunda AR-GE Projeleri (akıllı kavşak uygulamaları için yeni teknoloji arayışları vb.) gibi temel başlıklarda Daire Başkanlığımız eksiksiz ve başarılı uygulamaları ortaya koymayı hedeflemektedir.”

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda ayrıca Kore Cumhuriyeti'nden gelecek proje raporları ile birlikte üç yıllık yol haritasının detayları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Başkent'e yakışan bir AKOM binasının ve akıllı şehir altyapısının oluşturulması konuları ele alındı.