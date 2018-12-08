Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Dünya Engelliler Günü' etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında görme, işitme, yürüme ve diğer engelli vatandaşlar için Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda bir etkinlik düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, ''Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatı doğrultusunda engellilerimizin hizmetkarıyız'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında görme, işitme, yürüme ve diğer engelli vatandaşlar için Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda bir etkinlik düzenledi. Başkent'te yaşayan engelli vatandaşlardan oluşan Halk Oyunları Gösteri ekibinin ilgiyle izlendiği etkinlik müzik dinletisi ile devam etti.

''Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatı doğrultusunda engellilerimizin hizmetkarıyız''

10 engelli vatandaşa akülü sandalye teslimi yapan ve yıl içinde de düzenli aralıklarla sandalye dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, ''Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle çocukların, engellilerin, yaşlıların, kadınların ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını çözmek için 7-24 çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatı doğrultusunda engellilerimizin hizmetkarıyız'' ifadelerini kullandı.

Ankara'da 47 engelli okulunda ücretsiz olarak öğlen yemeği dağıttıklarını belirten Şeker, engelli vatandaşların tatil kamplarından ve şehir içi otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabildiğini ve 26 bin engelli vatandaşa evde temizlik hizmeti, psikolojik destek hizmeti, bakım onarım işleri ve evde yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

''İnsanlara fırsatlar verildiği takdirde hiçbir engelin ne sanata ne spora engel olmadığını savunuyorum''

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyesi olan yürüme engelli Yıldız Kaplan, kadın girişimci olarak başarı hikayesini anlattığı etkinlikte söylediği şarkılarla da adeta müzik ziyafeti sundu. Kaplan, ''19 yıldır basketbol oynuyorum. Yıldızlı Bayrağı gururla göğsümde taşıdım. Bir dönem Bench Press dalında Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Amatör olarak okçulukla ilgilendim. Yamaç paraşütü, bungee jumping yapıyorum ve scuba diving dalışları gerçekleştiriyorum. İnsanlara fırsatlar verildiği takdirde hiçbir engelin ne sanata ne spora engel olmadığını savunuyorum. Sadece engelliler değil tüm insanları daha bilinçli olmaya davet ediyorum'' şeklinde konuştu.

''Hizmetlerin güzelliği eşimin engelli olduğunu unutturuyor''

Etkinliğe yürüme engelli eşiyle birlikte gelen Şükran Özkur ise, Eşim engelli lokali üyesi. Engelli hizmetlerinin birçoğundan yararlanıyoruz. Hastaneye giderken engelli araçlarıyla gidip geliyoruz. Bu bize çok kolaylık sağlıyor. Evimize psikolog geliyor. Hizmetlerin güzelliği eşimin engelli olduğunu unutturuyor. Bu imkanları sağladıkları için öncelikle Başkan Tuna'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.