Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işini kaybedenlere nakdi yardım desteği

Farklı sektörlerde yıllardır Ankara'ya hizmet eden ancak pandemi döneminde büyük sorunlar yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesine başvuran ve form dolduran 11 bin 385 kişi, kimlik numarasını ve ismini ibraz ederek banka üzerinden 500 TL nakdi yardımı alabilecek. Nakdi destek yardımından faydalanabilecek meslek grupları ve sayıları 671 anaokulu ve kreş çalışanı, 552 çay/kır bahçesi çalışanı, 5 bin 643 garson ve komi, 6 bakımevi çalışanı, 74 halı saha çalışanı, 388 oyun salonu çalışanı, 380 kantin çalışanı, bin 173 kıraathane ve nargile salonu çalışanı, bin 225 servis şoförü, 301 sinema salonu çalışanı, 39 tiyatro sanatçısı ve 903 müzisyen.