Ankara Büyükşehir Belediyesinden işitme engellilere anlamlı destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te farkındalık oluşturan projelere imza atmayı sürdürüyor. Kadına yönelik şiddete hayır kampanyasına destek vererek turuncu maske üreten ve dağıtan Büyükşehir Belediyesi şimdi de işitme engelli vatandaşlar için maske üretti.

İşitme engelli vatandaşlara özel maske

Büyükşehir Belediyesi Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle işitme engelli vatandaşların iletişim kurmalarını kolaylaştırmak için ağız kısmı şeffaf olan maskeler üretmeye başladı. İşitme engelli vatandaşlar için üretilen maskelerin bir kısmı Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu'na teslim edilirken, yeni üretimlere devam edilecek.

Maskelerin tasarımı özel

Gençlik Parkı Kabul Salonunda gerçekleştirilen maske tanıtım toplantısında konuşan Ersan Petekkaya, 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası olduğunu belirterek, “Geniş çaplı etkinlikler düşünüyorduk ama pandemi süreci nedeniyle birçok etkinliği ötelemek zorunda kaldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak çok anlamlı bir projeye imza attık. İşitme engelli arkadaşlarımızın en büyük problemi maskeler. Maske taktıkları zaman iletişim sorunları oluyordu. Ankara'da genç bir girişimci arkadaşımızın özellikle kadın olması çok önemli onun tasarlamış olduğu maskeler Büyükşehir Belediyesi tarafından üretildi. Bu sayede işitme engelli arkadaşlarımız daha rahat iletişim kurabilecek. Bu çalışmanın başlatılmasını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İşitme engelli vatandaşlar memnun

Pandemi döneminde maske kullanırken iletişim kurmakta zorlanan işitme engellilerin talebine kısa sürede cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Pelin Aslan da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon engelli vatandaşımız var. İşitme engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de iletişim sıkıntısı. Pandemi döneminde de iletişim sağlayamadıkları için büyük sorun yaşadılar. Normal maske ile kendilerini anlatamıyorlardı. Bu maske gerçekten çok iyi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bir ilki gerçekleştirerek işitme engelli vatandaşlar için maske üretti. Bunun için Başkan Mansur Yavaş'a teşekkür ederim.”