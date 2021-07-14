Ankara Büyükşehir Belediyesinden Kıbrıs Barış Harekatına özel fotoğraf sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği iş birliği ile hazırlanan ve 107 fotoğrafın yer aldığı sergi, 18 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi, Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan serginin açılışına; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kıbrıs Barış Harekatını anlatan 107 fotoğrafın yer aldığı sergi 18 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

‘‘Kıbrıs Barış Harekatı'nı unutturmamak için fotoğraf sergisi düzenliyoruz''

Tarihe tanıklık eden eserleri Başkentlilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, sergi açılışında şöyle konuştu:

“1963'ten itibaren Kıbrıs'ta Rumların Türklere uyguladığı zalimliğin sona erme tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugünü unutturmamak için bir fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Ankaralılara 1974 döneminde yaşanan acıların hatırlatılması açısından bir farkındalık oluşturur diye umuyorum. Bu hafta sonu Kent Orkestramız ile bir Kıbrıs konseri de vereceğiz. 20 Temmuz akşamı ise ayrıca ABB TV'de yayınlanacak olan Kıbrıs'a özel bir belgesel hazırladık.”