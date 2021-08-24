Ankara Büyükşehir Belediyesinden Kırgız Cumhuriyeti'nin 30. Bağımsızlık Yıl Dönümü fotoğraf sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kırgız Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü” dolayısıyla Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenledi. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan ve toplam 50 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi, 28 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kırgız Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü” nedeniyle fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 50 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide 50 eser yer alıyor

Dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, sergi açılışında şöyle konuştu:

“Hem geçmişe hem de geleceğe yönelik fikir alışverişlerinin yansıdığı, dost ve kardeş ülke olan Kırgızistan Bişkek ile Ankara ilişkisinin ve özellikle de dayanışmanın devam etmesini iki ülke arasındaki iş birliklerini önemli buluyoruz. Bağımsızlığından itibaren Kırgızistan'ın kalkınmasında Türkiye her zaman Kırgız kardeşlerinin yanında olmuş, zor zamanlarında dayanışma göstermiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kardeş kentimiz Bişkek ile her alanda bilgi ve tecrübe değişimi yoluyla kentlerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak çaba gösteriyoruz. Bu güzel sergiyi Ankara halkının gezmezini tavsiye ediyor ve Ankara halkını bu sergiye bekliyoruz.”

Büyükelçiden Başkan Yavaş'a teşekkür

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a resim sergisinin düzenlenmesine verdiği destek için teşekkür ederek, “Kırgızistan ve Türkiye arasındaki iş birliği 30 yıldır her alanda başarıyla gelişiyor. Aynı tarihe ve kültüre sahibiz. Benzer dil, anlayış ve geleneklere sahip halklarız” dedi. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle açılan fotoğraf sergisi, 28 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.