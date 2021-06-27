Ankara Büyükşehir Belediyesinden kuru peyzaj çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in birçok noktasında modern şehir anlayışı doğrultusunda kuru peyzaj yöntemiyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA ekipleri, cadde ve bulvarlardaki refüjler ile meydanlarda su tüketimini azaltmak ve gelişmiş şehirleşme modelini uygulamak için ağırlıklı olarak kuru peyzaj uygulamasına yöneliyor. Bu sayede bir yandan su tasarrufu sağlanırken, bir yandan da personel ölümlerinin önüne geçilmesi ve sürücü güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Su tüketimini azaltarak gelişmiş şehirleşme modelini Başkent'te taşımayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, renkli dolomit taşlar, ağaç kabukları ve cüruf kullandığı kuru peyzaj çalışmalarını Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü), Tahar Tepesi (Sabancı ve Ankara Bulvarı Kavşakları), Dikmen ve Öveçler Caddesi refüj, Akköprü, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Ulus çevresi ve Gar Kavşağı'nda tamamladı. Uygulama şekillerinin tasarımını titizlikle seçen ekipler, doğadan ilham alarak çiçekten böceğe, yapraktan kilim motiflerine, geometrik desenlerden gökyüzü sembollerine kadar görsel açıdan zengin ve estetik kuru peyzaj çalışmalarıyla Ankara'ya renk katıyor.

Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufu sağlayan uygulamalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sulama ve bakım çalışmaları sırasında refüj ve yollarda yaşanan kazaları da önlemeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kuru peyzaj yöntemine ağırlık vererek hem personelin can güvenliğini hem de sürüş güvenliğini sağlamayı hedefliyor.