Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden LGS'ye girecek öğrencilere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 5 Haziran Pazar günü nedeniyle çeşitli önlemler alırken öğrencilerin mağdur olmaması için destek hizmetleri sağlayacak. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik'in ücretsiz hizmet vereceği pazar günü su kesintisi uygulamasına ara verecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca sınav saatleri süresince imalat çalışmalarını durduracak. Zabıta Daire Başkanlığı da sınav merkezlerinde gürültü önleyici tedbirler alarak AŞTİ ve 20 sınav merkezinde araçlı zabıta ekipleriyle hazır bulunacak.

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınav dönemlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. ABB, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 5 Haziran Pazar günü için öğrenci ve veliler ile görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidişlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. EGO Genel Müdürlüğü, LGS'ye girecek öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 29 güzergâhta 54 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. Sınav günü ANKARAY'da pazar günü için uygulanan çalışma planında değişiklik yapılırken 07.25-10.10 saatleri arasında yaklaşık 5 dakikada bir, Ankara Metrosu'nda ise 07.00-10.00 saatleri arası ile sınav çıkış saatinde hizmet verecek 28 tren ise 6 dakikada bir çalışacak. LGS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

ASKİ ve Zabıta Daire Başkanlığı sınav günü için önlemlerini aldı

ASKİ Genel Müdürlüğü de sınav günü için birtakım önlemler alarak 5 Haziran Pazar günü kent genelinde su kesintisi uygulamasına gitmeyecek. ASKİ ayrıca kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve imalat çalışmalarını da sınav saatleri süresince gürültü yaratmamak amacıyla durduracak. Sınav tarihinde gün boyu çeşitli önlemler alacak olan ABB Zabıta Daire Başkanlığı da ekipleri ile sınav merkezlerinde sahada görev yapacak.

Ankara Zabıtası, öğrencilerin sınav alanlarına ulaşmasından temel ihtiyaçlarına kadar şu desteklerde bulunacak:

"-Sınav merkezleri çevresinde öğrencileri rahatsız edebilecek, inşaat, araç, müzik gibi gürültü önleyici tedbirler alınacak,

-Sınav merkezlerine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için 4 adet araçlı ekip Başkent 153 üzerinden gelecek başvurulara cevap vermek için hazır bulundurulacak,

-Şehir dışından Ankara'ya gelip sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için AŞTİ'de zabıta ekipleri araçlı şekilde hazır bekleyecek,

-Sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan engelli bireyler için engelli nakil aracı bulundurulacak,

-20 sınav merkezi girişinde öğrenciler ve refakatçilerin olabilecek su gibi muhtemel acil ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere sınav süresince araçlı zabıta ekibi bulundurulacak".