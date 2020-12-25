Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek

Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar sonrasında ilk üç aylık dönemin ödemesi yapılırken, nakdi yardım kapsamında merkezde hizmet veren 614 ÖHO'ya günlük 400 TL, çevre ilçelerde hizmet veren bin 236 ÖTA'ya ise günlük 120 TL nakdi destek yardımı yapıldı. Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Son derece zor günler geçiren esnafımıza Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği verilmeye başlandı. Can suyu olan ödemelerin yapılmasını sağlayan ABB Başkanımız Mansur Yavaş, grup başkan vekillerimiz ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz” denildi.