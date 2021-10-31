Ankara Büyükşehir Belediyesinden POMEM hazırlık kursları

dönem eğitimleri için yoğun talep üzerine ek kontenjan açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavlarına katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur hazırlık kurslarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine 28. dönem eğitimler için ek kontenjan açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, polis olmak isteyen adayların yanı sıra bekçilik mülakatlarına girmek isteyen adaylar için de ilk kez bekçilik kursu açarak ücretsiz eğitim verecek.

Bekçilik sınavı hazırlık eğitimleri için başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim tarihinden itibaren bekçilik kursu kayıt başvurularını almaya başladı.

Bekçilik mülakatlarına girecek adaylara da parkur hazırlık kursu imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, 1 Kasım 2021 tarihine kadar www.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt başvurularını almaya devam edecek.

Adaylar yoğun ilgi gösteriyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri)-PMYO-MSÜ-BESYO fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kurslarına polis adayları yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini ve değerlendirmeye aldıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, uzman eğitmenler tarafından pandemi koşullarına uygun olarak verilen kurslar hakkında, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öncelikle sosyal yardım alan ailelerin çocukları olmak üzere PMYO, BESYO, MSÜ sınavlarına girecek arkadaşlar için spor parkuru yeterlilik kurslarını vermeye devam ediyoruz. Yeni dönemde bekçilik sınavlarına girecek olan adayların hazırlanmasında da talepleri karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ile Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sınavlara hazırlanıyor.