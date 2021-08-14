Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sel felaketinin yaşandığı bölgelere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan doğal afetlerde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yaşanan orman yangınlarının ardından şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye ekip ve yardım malzemelerini ulaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeye sevk edilen yardımlar hakkında bilgi vererek, “Dualarımız sizinle. Zor günlerde yanınızdayız. Geçmiş olsun Türkiye” dedi.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek için 26 itfaiye personeli, 4 dalgıç, 3 K-9 Arama Kurtarma personeli, 2 K-9 köpeği, 8 araç, 35 motopomp ve 10 jeneratör ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 4 bin 500 adet temel gıda paketi, 2 bin adet çocuk bezini sevk ettiği bölgeye 2 tırdan oluşan (1 mutfak, 1 depo) 18 personelle birlikte mobil BELPA Mutfağı'nı ulaştırdı. Kastamonu merkezde günlük 3 öğün yemek dağıtacak olan ekipler, uzak ilçelerde de çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştirecek. Büyükşehir ekipleri tarafından kurulacak çadırlarda da sıcak içecek ikramı yapılacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ayrıca Sinop, Kastamonu, Bozkurt ve Cide'ye toplam 20 bin adet daha su gönderirken, Bozkurt ve Ayancık'a da toplam 3000 adet gıda kolisi yardımını ulaştırdı. Bozkurt ve Ayancık'a ilave olarak toplam 50 bin maskenin dışında bebek maması, hijyen malzemesi, battaniye, yastık, çizme, kolonya, dezenfektan, bebek ve hasta bezinden oluşan 12 bin 500 adet ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Sel bölgesine destek vermek amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü de 12 personelle birlikte 4 adet içme suyu tankeri, 2 adet vidanjör, 1 adet mts ve 1 adet pick-up aracını sevk etti.

Halk Ekmek seyyar fırınıyla günlük 12 bin ekmek üretecek

Fen İşleri Daire Başkanlığı da bölgeye gönderdiği 1 öncü araç başta olmak üzere çeşitli özelliklerdeki 5 araç, 2 ekskavatör, 1 bulldozer, 2 JBC, 22 kamyon, 1 greyder ve 1 jeneratör ile sel sularının oluşturduğu kalıntılara müdahale ederken, Ankara Halk Ekmek Fabrikası da 5 personel ile günlük 12 bin ekmek üretimi yapma kapasitesine sahip olan seyyar fırınını bölgeye sevk ederek, vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Sel bölgesine ayrıca Seğmen Su tarafından Bartın ve Sinop illerine toplam 10 bin adet 5 litrelik su gönderilirken, ANFA Genel Müdürlüğü ise Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 3 tanker, 5 çift kabin aracı ve 11 personel ile destek hizmetlerinde çalışıyor.