Ankara Büyükşehir Belediyesinden “Türkiye'ye Nefes Ol” kampanyası

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından yaraları sarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Türkiye'ye Nefes Ol” kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarda zarar gören ormanların tekrar ağaçlandırılması için kampanya başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden ‘Yeşilin Başkenti' projesi üzerinden “Türkiye'ye Nefes Ol” adıyla yeni bir kampanya başlattıklarını duyurarak, vatandaşları yangın bölgeleri için destek olmaya çağırdı. Kampanyaya ilişkin bilgi veren Yavaş, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun” dedi.

Yangından zarar gören ormanlara ağaç dikilecek

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “www.yesilinbaskenti.com” adlı web sitesi üzerinden kredi kartlarıyla fidan bağışı yaparak, yangından zarar gören ormanların tekrar ağaçlandırılmasına katkıda bulunabilecek. Bağışta bulunulacak ağaç adedi seçeneğinin de sunulduğu kampanyada “Yangından Zarar Gören Ormanlarımıza Nefes Ol” butonunu kullanarak vatandaşlar, Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Kayseri Yahyalı ve Manisa Soma bölgelerine dikilmek üzere 100-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışı yapabilecek.