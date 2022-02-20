Ankara Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz yabancı dil eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ‘öğrenci dostu' uygulamalarına ağırlık veriyor. Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle haftada 2 gün ücretsiz İngilizce edinimi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle, çocukların eğitimini geliştirmesi ve desteklemesi için ailelerin ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor. Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerinde başlatılan ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik farklı metotlarla düzenlenen İngilizce dil edinimi hafta sonları (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirilecek.

İngilizce dil edinimi 3 ay sürecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile SEYEV Başkanı Seda Yekeler arasında imzalanan protokol kapsamında Başkentli öğrencilere 3 ay süreyle ücretsiz İngilizce dil edinimi sağlanacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Başkentli çocukların yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı AYM'de başlayan kursun ilk gününde şu değerlendirmelerde bulundu:

“5 merkezimizde bin öğrencimize yabancı dil eğitimine başladık. Kurslarımız 3 ay sürecek. Tamamen ücretsiz olarak bu hizmeti veriyoruz. Yaz tatilinde de daha büyük bir İngilizce kampıyla öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”